البابا تواضروس يفتتح نهضة القديس بيشوى كامل

جدة - نرمين السيد - افتتح مساء اليوم الخميس، قداسة البابا تواضروس الثانى النهضة الروحية لأبينا القديس القمص بيشوى كامل بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سبورتنج، وذلك بعد عام من الاعتراف بقداسته





وألقى القمص تادرس يعقوب كلمة عن حياة القمص بيشوى كامل وبعدها ألقى القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا كلمة أشار فيها إلى أنه حدث تاريخى حيث يفتتح البابا تواضروس الثانى، أول نهضة لأبونا بيشوى كامل، بعد الاعتراف بقدسيته، بالإضافة إلى أن زيارة أبونا البطريرك هو حدث تاريخى يوثق فى تاريخ الكنيسة.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا والذى أعرب عن سعادته بمشاركته فى هذه الاحتفالية وألقى كلمة عن حياة روح الوداعة والخدمة الحقيقية.

حضر اللقاء الأنبا باڤلى الأسقف العام لقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق، والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.