محمد صلاح ثالث أفضل لاعب فى دوري أبطال أوروبا رغم وداع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 11:28 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا رغم خسارة الريدز ووداع المنافسات أمام ريال مدريد، في المباراة التي أقيمت أمس في "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 للموسم الحالي 2022-2023.

وحجز محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد القاري الذي منح الفرعون 297 نقطة، خلف كل من فينسيوس جونيور متصدر الترتيب وإيرلينج هالاند صاحب وصافة القائمة.

ونجح محمد صلاح في التفوق على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي فى البطولة والذي حل في المرتبة الرابعة في الترتيب.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة أفضل 5 لاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 327 نقطة

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 320 نقطة

محمد صلاح (ليفربول): 295 نقطة

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 290 نقطة

جواو ماريو (بنفيكا): 273

محمد صلاح ثالث أفضل اللاعبين في أبطال أوروبا

محمد صلاح ثالث أفضل اللاعبين في أبطال أوروبا

وتأهلت أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ميلان وانتر ونابولي الإيطاليين، بنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين بعد خوضهم مباريات العودة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل الموافق 17 مارس الجارى.

وتقام قرعة ربع نهائى دوري الأبطال فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يوتيوب"، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت الإخبارية.

واختتمت منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2022-2023، بعدما حسمت 8 أندية تأهلها الى الدور التالي من المسابقة القارية التي تشهد منافسة قوية بين الفرق يتصدرهم ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا مستحقا على حساب باريس سان جيرمان في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-0 وأقيمت بينهما على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، فى مواجهة مكررة من نهائي بطولة 2020، عندما حقق العملاق البافاري اللقب على حساب نظيره الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023

بينما تأهل ميلان الإيطالي لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه فريق توتنهام الإنجليزي، فى اللقاء الذى جمعهما، على ملعب "توتنهام"، فى إياب دور الـ 16 من المسابقة بالموسم الحالي 2022 - 2023، بعدما حقق الفوز ذهابا فى إيطاليا الشهر الماضي بهدف نظيف.

ونجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز مستحق على حساب نظيره بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، فى إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023. جاء هدفا تشيلسي عن طريق رحيم سترلينج، وكاي هافرتز من ركلة جزاء في الدقيقتين 44، و53 على التوالي.

وتأهل نادي تشيلسي الى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم أسود الفيستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد أحرزه كريم أديمى لتصبح نتيجة مباراتي الفريقين 2-1 لصالح البلوز.

وحسم فريق بنفيكا البرتغالي التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-1، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "النور"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان الفريق

جدد نادي ريال مدريد الفوز على حساب نظيره ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مواجهة نارية شهدت مشاركة محمد صلاح طيلت أوقات اللقاء.

وتأهل نابولي الإيطالي لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات إياب دور الـ 16، ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت مباراة الذهاب بين نابولي ضد اينتراخت فرانكفورت، قد انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت في ألمانيا ما يجعل مباراة اليوم أسهل نسبياً لمتصدر ترتيب الدوري الايطالي.

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على حساب نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 7-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بان نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ألمانيا قبل أسبوعين.

سجل أهداف المباراة كل من إيرلينج هالاند 5 أهداف وإيلكاي جوندوجان، وكيفين دي بروين في الدقائق 22، 24، 45، 49، 54، 57، و90 على التوالي.

وتأهل نادي مانشستر سيتي بهذه النتيجة الى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما انتهت مباراتي الفريقين بمجموع 7-1 ذهاباً وإياباً.

حسم التعادل السلبي أحداث مباراة فريق إنتر ميلان أمام مضيفه بورتو البرتغالي، التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء باستاد "الدراجاو" بالبرتغال، في مباراة الإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2022.

واستفاد إنتر ميلان بفوزه على أرضه قبل أسبوعين 1-0، ليحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.