صحة الإسكندرية: تقديم خدمات طبية مجانية لـ 1481 مريضا

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية "عبد الباسط" ببرج العرب، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.





وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية - فى بيان اليوم - إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 61 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال وسائقى العيادات المتنقلة.

وأضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1481 مريضا من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 21 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال يومى العمل بالقافلة تم إجراء 237 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و219 تحليلا بمعمل الطفيليات و9 أشعات سينية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 612 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

وأشارت "مسامير" إلى أن القافلة تعد الأولى من قوافل وزارة الصحة التى تزور القرية، كما شهدت القافلة لأول مرة تواجد عدد من طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحرى فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الأكاديمية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بهدف التعرف على الخدمات والبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية التى تقدمها وزارة الصحة للمواطنين.