الوزراء: المنطقة الاقتصادية مليئة بالاستثمارات الأجنبية وخاصة الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تحتوي على الكثير من الاستثمارات الصينية، كما أنها تضم الكثير من الجنسيات الأخرى.

وأكد “سعد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زار 10 مصانع بالمنطقة الاقتصادية اليوم.

وتابع: هناك صاحب مصنع صيني نقل مصنعه من بلاده إلى مصر للعمل فيها، لأنه أقرب إلى الأسواق ومن ناحية أخرى تكاليف الإنتاج أقل داخل مصر، وبالتالي يستطيع التصدير للقارة الأفريقية والدولة العربية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي والصناعي، وذلك لأنهم يساهمون بـ50% من الناتج المحلي المصري.

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه على تواصل مستمر مع 7 مستثمرين بالصين، حيث يعتزم هؤلاء المستثمريين المجيء إلى مصر للعمل فيها، وهذا القدوم الخارجي سيؤدي إلى توافر العملة الأجنبية بالخزانة المصرية.