خالد ميرى: إنهاء مشكلة التأمينات للزملاء بالصحف المتوقفة

جدة - نرمين السيد - وكتب "ميرى" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس: "سأظل على عهدى معكم لن أتحدث إلا بعد إنجاز العمل، بفضل الله تم إنهاء مشكلة التأمينات للزملاء بالصحف المتوقفة، والاتفاق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على فتح مكتب التأمينات الاجتماعية بالنقابة لحل مشكلة التأمينات للزملاء بالصحف المتوقفة والمتعطلة، مع إتاحة الفرصة للزملاء لسداد المستحقات عليهم بالتقسيط من البدل الصحفى".

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