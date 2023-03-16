ضياء رشوان: إشراف قضائي كامل على انتخابات الصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 08:27 مساءً - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة، إجراء الانتخابات القادمة للنقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، تحت إشراف قضائي كامل، وذلك بعد تلقى موافقة المستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قيام قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة الانتخابات.

وقال نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية، إن هذه الموافقة أتت ردا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لقيام الهيئة بهذا الإشراف القضائي الكامل.