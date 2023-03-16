وزير القوى العاملة يختتم جولاته بالبحيرة بملتقى توظيف يوفر 5 آلاف و858...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 08:27 مساءً - اختتم وزير القوى العاملة حسن شحاتة جولاته، اليوم الخميس، بمحافظة البحيرة بافتتاج ملتقى توظيف للشباب، نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمقر المنطقة اللوجيستية بدمنهور، ترافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بمشاركة 25 شركة قطاع خاص، توفر 5 آلاف و858 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وذلك على عدد من المهن أبرزها: مهندس زراعي، ومهندسين جودة، ومحاسبين، وفني ري، وعمال إنتاج، ومهندس تركيبات معدات زراعية، وأفراد أمن، وتفصيل وحياكة، وسائقين، ومشرف زراعي، وتخصصات أخرى.

وسلم الوزير خلال الملتقى 18 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة والتي وفرتهم المديرية خلال شهر مارس الجاري وتم تعيينهم في 9 شركات قطاع خاص وهي: شركة ايجيبتكس للملابس الجاهزة، والتوحيد لصناعة الملابس بكفر الدوار، والإسكندرية الدولية للتريكو والملابس، والهلال للتريكو، وراضي ترانس للنقل، ومعامل التحاليل الطبية الشاملة بكوم حمادة، وجرين فارم للاستيراد والتصدير، وكازيون ماركت، وشركة الوحيد للملابس، كما ينشر البيان الصادر عن الوزارة أسماء ذوي الهمم الـ 18 الذين سلمهم وزير القوى العاملة عقود عمل وهم: قمرية رمضان عبد الحميد، وموسى سعيد عبد الحفيظ، وأحمد رزق السيد علي، وعبد الحي عبد الحي علي، ونصر محمد علي إبراهيم، ونصر محمد عبد الوهاب محمد، ورشاد رمضان رشاد، ومجدي نجيب ميخائيل، ومحمد رجب شعبان علي، ويوسف طايل حامد محمد، وأحمد ناصف عطية، وأميرة ياسر عبد العال، وأحمد فوزي محمد عثمان، ومحمد سعيد محمد علي، وإسلام حمدي محمد زهو، ومحمد أبو اليزيد حسين، وأحمد غريب فهمي غريب، وعلي رمضان محمود السيد، وكان الوزير بدأ جولاته اليوم بتفقد مركز تدريب حوش عيسي، ووحدات تدريب متنقلة بدمنهور.

ورافق الوزير خلال الجولة: أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة، ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة العمالة غير المنتظمة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.