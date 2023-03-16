البرلمان يواجه وزير التعليم العالي بـ141 أداة رقابية.. الثلاثاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 08:27 مساءً - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أيمن عاشور، بـ141 أداة رقابية.

وجاء من أبرز الأدوات الرقابية المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وينظر أعضاء مجلس النواب، أيضًا 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات، كذلك سياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.

كما تشهد الجلسة أيضا، نظر 29 طلب إحاطة وسؤالا عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية، و26 طلبا وسؤالا عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، وتعديل مسمى الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.

كما جاء من أبرز الأدوات الرقابية المخصصة، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، و6 طلبات مناقشة عامة، منها عن سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وعن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير.