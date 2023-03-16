هاشتاج «كتف فى كتف» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "كتف فى كتف" مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، تزامنًا مع استعداد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيرى فى مصر غدًا، فى ستاد القاهرة الدولى، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألفا من متطوعى التحالف الوطنى ضمن مبادرة " كتف فى كتف"، التى تستهدف توزيع أكثر 4 ملايين "كرتونة" مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.





وأعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة "كتف فى كتف"، ومشاركتهم فى الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية. يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم. وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين "كرتونة" غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية. وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى - فى شهر مارس 2022 - بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا، منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا 27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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