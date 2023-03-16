«كتف فى كتف» تنطلق فى المحافظات إلى القرى الأكثر احتياجا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان التحالف الوطنى أطلق مبادرة مبادرة "كتف فى كتف"، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، فى 16 محافظة، هى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان".

وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية فى تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين "كرتونة" غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى - فى شهر مارس 2022 - بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا، منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا 27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.