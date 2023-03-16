وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 5 آلاف و858 فرصة عمل بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - اختتم وزير القوى العاملة حسن شحاتة جولاته، اليوم الخميس، بمحافظة البحيرة بافتتاح ملتقى توظيف للشباب، نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمقر المنطقة اللوجستية بدمنهور.





رافق الوزير فى جولته، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بمشاركة 25 شركة قطاع خاص، توفر 5 آلاف و858 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وذلك على عدد من المهن أبرزها مهندس زراعى، ومهندسين جودة، ومحاسبين، وفنى رى، وعمال إنتاج، ومهندس تركيبات معدات زراعية، وأفراد أمن، وتفصيل وحياكة، وسائقين، ومشرف زراعى، وتخصصات أخرى.

وسلم الوزير خلال الملتقى 18 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة والتى وفرتهم المديرية خلال شهر مارس الجارى وتم تعيينهم فى 9 شركات قطاع خاص.

كما نشرت الوزارة أسماء ذوى الهمم الـ 18، خلال بيان لها، الذين سلمهم وزير القوى العاملة عقود عمل وهم: قمرية رمضان عبد الحميد، وموسى سعيد عبد الحفيظ، وأحمد رزق السيد على، وعبد الحى عبد الحى على، ونصر محمد على إبراهيم، ونصر محمد عبد الوهاب محمد، ورشاد رمضان رشاد، ومجدى نجيب ميخائيل.

جاء ذلك إلى جانب محمد رجب شعبان على، ويوسف طايل حامد محمد، وأحمد ناصف عطية، وأميرة ياسر عبد العال، وأحمد فوزى محمد عثمان، ومحمد سعيد محمد على، وإسلام حمدى محمد زهو، ومحمد أبو اليزيد حسين، وأحمد غريب فهمى غريب، وعلى رمضان محمود السيد، وكان الوزير بدأ جولاته اليوم بتفقد مركز تدريب حوش عيسى، ووحدات تدريب متنقلة بدمنهور.

رافق وزير القوى العاملة خلال جولته، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.