وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون المشترك

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جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.
ومن جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية إيطاليا والوفد المرافق لسيادته للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة إيطاليا، فى ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى إنعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى، مشيرًا إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالى فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبين على توسيع أفاق التعاون فى المرحلة المُقبلة فى مجالات العمل الأمنى وإطلاق مائدة مُستديرة تضم المُتخصصين والمعنيين من الجانبين للتعاون فى مجال مُكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى داخلية البلدين لتدريب الكوادر الإفريقية فى هذا المجال.
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