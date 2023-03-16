27 عامًا من الكفاح.. الأم المثالية بالمنيا: خرجت طبيبا ومهندسة ومحاسبة

جدة - نرمين السيد - 27 عامًا قضتها السيدة زينب عبدالمعبود، ابنة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، فى رحلة كفاح مستمرة لتربى أطفالها الثلاثة حتى تخرجوا جميعهم من الكليات العليا، ويتحقق حلمها فيهم، بعد أن توفى زوجها فى منتصف التسعينيات تاركًا لها مسؤولية ثقيلة.





"دوت الخليج" التقى الأم المثالية بالمنيا هذا العام، والتى جلست تروى قصة كفاحها مع الحياة قائلة: "توفى زوجى عام 1995، وكان حينها أكبر أطفالى فى الصف الرابع الابتدائى، وهو مصطفى الذى أصبح طبيبًا كبيرًا الآن، فى حين كانت البنتين علا (محاسبة) وإسراء (مهندسة حاليًا)، حيث مرض زوجى بالسرطان وتوفاه الله لأبدأ أنا المشوار لوحدى".

وأضافت "زينب" أن أطفالها فى ذلك الوقت كانوا فى مدارس خاصة، وكانت أوضاعها المادية غير مستقرة، ولكنها أصرت على أن يكملوا تعليمهم بتلك المدرسة، وبالفعل كافحت معهم بمعاش زوجها البسيط كانت والدته تأخذ جزءا منه، وراتبها كمعلمة صغيرة حينها، حتى تخرجوا والتحقوا بالثانوية ومنها للجامعات، وأصبح منهم الطبيب والمحاسبة والمهندسة.

وبعيون تملؤها الدموع، تابعت الأم، بأنه مهما وقعت الأمهات فى مشاكل الحياة لم يتخلين عن أطفالهن، مؤكدة أن أسعد أيام حياتها وهى ترى ثمرة تعبها بتخرج أبنائها من الكليات المختلفة والالتحاق بكبرى الوظائف، مُقدمة الشكر للمسؤولين ممن قاموا باختيارها كأم مثالية هذا العام.