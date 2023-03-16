وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حضور القبطان علاء فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة فتح الله، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجريجورى نيبلت، نائب مدير شركة إم تى سى إنترناشيونال، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المدرسات.

يأتى ذلك إلى جانب الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، ومحمد فوزى، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، والدكتور عمرو سليمان، استشارى أول المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ـ مشروع قوى عاملة مصر، وعدد من ممثلى القطاع الاقتصادى بالوكالة الأمريكية، والشركاء من قطاعى الأعمال العام والخاص.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، خلال كلمته، عن سعادته بافتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، مؤكدا أنها صرح جديد يضاف إلى رصيد منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وإحدى ثمرات التعاون والشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة فتح الله، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

كما وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفنى بالقطاع الخاص على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفنى، وللوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع قوى عاملة مصر، والذى يسعى إلى دعم وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء نموذج مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة، وتطبق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، مع التوسع فى تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المحدثة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وأكد حجازى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر، وأصبحت تمثل نموذجا يمكن تصديره إقليميا ودوليا، نظرا لما تمتلكه من دراسة نظرية وعملية مع شركاء صناعيين وفق المعايير الدولية بما يكسب الطلاب الخبرات اللازمة التى تثقلهم وتؤهلهم لسوق العمل.

كما أعرب الوزير عن سعادته بمهارات الطلاب وقدراتهم، وثقتهم بأنفسهم، مشيدا بما شهده من قدرات ومهارات للطلاب خلال تفقده المدرسة.

وأضاف الوزير، أن التعليم وتطويره أصبح موضوعا يشغل اهتمام كل بيت وكل أسرة مصرية، فلم يعد ينظر إلى التعليم على أنه مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم فقط، بل هو مسئولية مجتمعية، تشارك فيها وزارات عدة، وهيئات مختلفة من الحكومة ومن القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب، ولكل جهة من هذه الجهات دور فاعل فى دعم جهود تطوير التعليم والمشاركة فى تحقيق هدف مصر القومى؛ للوصول إلى تعليم عالى الجودة فى شتى مراحله.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفنى والمهنى كما ونوعا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفنى، تقوم الوزارة بتبنيها، انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الرامية إلى إتاحة التعليم الفنى والتدريب المهنى لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفنى والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وينعكس فى النهاية على تعزيز تنافسية التعليم الفنى والتدريب.

وواصل: "إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى منذ عام 2014 قد نتج عنه زخم غير مسبوق فى هذا المجال، لذا فقد رأت الوزارة تدشين نموذج للمدارس الفنية، يشارك فى تطويرها القطاع الخاص، انطلاقا من مسئوليته المجتمعية، تجاه الوطن، وذلك بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة فى التخصصات التى تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة بوجه عام، وتلك التى يحتاجها شركاء القطاع الخاص بوجه خاص، بما يكفل التحول التعليم الموجه من جانب العرض إلى التعليم الموجه من جانب الطلب، وبالتالى تحديد المهن والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل، ومن ثم الجدارات التى يتعين أن يكتسبها طلاب التعليم الفنى، بما يساهم فى تقليص الفجوة النوعية بين المهارات التى يكتسبها خريجو منظومة التعليم الفنى، وتلك التى يحتاجها سوق العمل الدولى والمحلى وهو ما يدعم بقوة التعلم للكسب".

واستكمل الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ (52) مدرسة موزعة على (14) محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى هذه المدارس والوصول بها إلى 420 مدرسة.

واستطرد الوزير، أن تلك المدارس تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل فى مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهى الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بباقى الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار فى العمل المشترك، وتكامل الجهود، مع شركائنا فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لدعم تلك الجهود.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير كلمة للطلاب والطالبات، متمنيا لهم امتلاك المعرفة والمهارات التى تؤهلهم لحمل رسالة النهوض بالمجتمع وخدمة الوطن، كما هنأهم على اختيارهم طريق التعليم التطبيقى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.