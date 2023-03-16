وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للغذاء بالتعاون مع جهات حكومية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الدولة المصرية لديها أهدافا واضحة لتعزيز سياسات التغذية الصحية السليمة والآمنة، كما لفت إلى أن البلاد تسير وفق خطة استراتيجية قومية لاستهداف المناطق النائية والأكثر احتياجا، وتوفير احتياجاتهم التغذوية الصحية السليمة.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال كلمة ألقاها وزير الصحة والسكان، بافتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الثانى للمعهد القومى للتغذية، تحت شعار «عجلة التدخل الغذائى»، والذى تنظمه الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف تسليط الضوء على الممارسات الصحية الغذائية السليمة، ونشر الوعى التغذوى السليم، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن أساسيات وسبل التغذية الصحيحة.

وقبل بدأ فعاليات المؤتمر، عرض فيلم تسجيل قصير عن إنجازات المعهد القومى للتغذية، والذى أنشئ عام 1955، حيث يعد كيانا طبيا معاونا لمنظمة الصحة العالمية بمجال التغذية، بالإضافة إلى استعراض الدور البارز للمعهد فى توفير بيئة صحية آمنة لمرضى سوء التغذية، وكذلك نشر الوعى الصحى الغذائى لكل الفئات العمرية، بما ينعكس على توفير حياة صحية شاملة وكريمة للأسرة المصرية.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه إيمانا بالمسؤولية القومية المشتركة، فقد حرصت الوزارة على التعاون مع القطاعات والجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، حيث إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء، وتنفيذها وفقا لمعايير ذات جودة عالمية.

وأشار إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على علاج المرضى فقط، وإنما بتوفير الخدمات الوقائية لحماية المواطنين من الأمراض، ومنها الأمراض المزمنة غير المعدية، والتى ثبت ارتباط ارتفاع مؤشرات تلك الأمراض بالتغذية الخاطئة.

وثمن «عبدالغفار» جهود الفرق الطبية العاملة بالمعهد القومى للتغذية، لما يبذلونه من دورا كبير فى إرساء السياسات الصحية السليمة بالملف الغذائى.

وأكد أن المعهد يقوم بدور هام بمجال أبحاث التغذية بالتعاون مع أبرز المنصات العالمية، موضحا أن المعهد يعد ذراعا أساسيا لوزارة الصحة والسكان فى التغذية، للعمل سويا للارتقاء بالمستوى الصحى الغذائى للمواطن المصرى، وخفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة ذات العلاقة بالغذاء وأمن وسلامة الغذاء المتداول والمتناول.

من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج أمراض سوء التغذية ومكافحة السمنة وأهمية دور فرق التغذية العلاجية فى المساهمة فى علاج كل الأمراض، وذلك بالتناغم مع كل التخصصات الطبية، وكذلك الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى مجال التغذية العلاجية.

وأضاف أن الوزارة لا تدخر جهدا فى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى، كأحد أهم مفردات السعى المتواصل نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين بجميع ربوع الوطن.

وأشار إلى حرص الهيئة على إقامة المؤتمرات العلمية بصفة دورية، والدورات التدريبية بهدف اكتساب الخبرات الجديدة، وتطوير الثقافة الطبية والعمل على اكتساب كل ما هو جديد من العلوم الطبية وأهمية التبادل العلمى بين العاملين بالمجال الطبى.

فيما أوضحت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية، أن المؤتمر يشمل عدة ورش عمل تناقش أمراض السمنة والنحافة، بالإضافة إلى التدريب على أحدث التقنيات العلاجية مثل الميزوثيرابى والأجهزة الطبية لتنسيق القوام، والتدريب على التعامل مع المحاليل الوريدية والمعوية.

يأتى ذلك تحت إشراف فريق طبى متخصص، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة لمراقبة مستوى سكر الدم فى مرضى السكر، علاوة على مناقشة أمراض سوء التغذية وعلاقتها بالسمنة، ودور المكملات الغذائية والوقت المناسب لتناولها ضمن برنامج علاجى لمرضى سوء التغذية.

وعلى هامش الفاعليات، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار، بدرع المؤتمر السنوى الثانى للمعهد، من قبل الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة، والدكتورة جيهان فؤاد مدير المعهد القومى للتغذية.