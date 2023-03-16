بطريرك الكاثوليك يشارك فى القداس الاحتفالى لتنصيب البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - ترأس رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، القداس الاحتفالى، بمناسبة العيد العاشر لتنصيب قداسة البابا فرنسيس، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.





وشارك فى الصلاة والاحتفال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. كما شارك أيضا، عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والشخصيات المختلفة. وألقى السفير البابوى عظة القداس باللغة الفرنسية، مقدما كلمات الشكر لجميع من حرص على المشاركة فى هذا الاحتفال الكبير.

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