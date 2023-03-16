المطرب السعودي إبراهيم الحكمي يغنى تتر مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 06:30 مساءً - بدأ المطرب السعودي إبراهيم الحكمي تسجيل الأغنية الخاصة بتتر مسلسل جميلة، الذي تقوم ببطولته النجمة ريهام حجاج خلال الموسم الرمضاني 2023، ومن المقرر عرضه عبر قنوات الحياة وCBC وON والمحور خلال الشهر الفضيل، إلى جانب عرضه على منصة Watch it.

ويعتبر أداء النجم السعودى إبراهيم الحكمي لتتر المسلسل اضافة قوية للعمل الذي من المتوقع ان يحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان، وهو ما كشف عنه البرومو الخاص بالمسلسل، والذي يظهر الأزمة التي تشهدها علاقة جميلة الألفي (ريهام حجاج) والشخصية التي يلعبها الفنان هاني عادل من جهة، بالاضافة الى الأداء المميز لفريق العمل الذي يضمه المسلسل ومنهم الفنانة القديرة سوسن بدر والنجوم يسرا اللوزي أحمد وفيق، عبير صبري، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامح الصريطي، لطيفة فهمي، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل جميلة حول تلك الفتاة التي تخرجت من كلية الحقوق، وتعمل على الموازنة بين حياتها وعملها، إلا أنها تتأثر بشكل أو بأخر بسبب وظيفتها، وتبدأ رحلة جميلة فى محاربة الفساد من واقع عملها وتبحث دومًا عن الحق، ولكن يشاء القدر ليضعها في مأزق، كما يقدم العمل نصائح للآباء في التعامل الجيد مع الأبناء، حتى لا يدفعون ثمن أخطائهم مستقبلًا.. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.