"اليوم" يتابع توفير السلع الغذائية بفروع معارض أهلا رمضان قبل شهر رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 06:30 مساءً - أجرت كاميرا برنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، جولة داخل المعرض الرئيسي لأهلا رمضان بأكبر معارض مدينة نصر، وتابعت مريم جمال مراسلة برنامج "اليوم" حالة الأسعار ومدى توافر السلع مع قرب انطلاق شهر رمضان مع العارضين فى المعرض.

وحرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على بث عدة رسائل للمواطنين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة القاهرة، والمقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويضم أكثر من 100 جناح تجمع أكثر من 150 شركة عارضة من كبار مُنتجي السلع الغذائية والرمضانية، حيث أكد "المصيلحى" أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة ولا داعى للتزاحم على الشراء من أجل تخزين المنتجات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه باستمرار وجود مخزون من كافة السلع الغذائية طوال الوقت.