أخبار مصرية

رئيس الوزراء: 7 شركات صينية أبدت اهتماما شديدا لاستثمار 5 مليارات دولار فى مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 06:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أنه تفقد عدد كبير من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتمام شديد للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليار دولار .

 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لانتاج الألياف الضوئية، موضحا إنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج.

 

وتابع أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر .

 

وأكد أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة ، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

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