وزير التنمية المحلية يبحث مع سفير الهند بالقاهرة مجالات التعاون المشترك بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 06:29 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارة التعاون الدولي لقطاع الشؤون الآسيوية ووفد السفارة الهندية بالقاهرة.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتي شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية والمهمة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي إلى العاصمة الهندية للمشاركة في احتفالات الهند بعيد الجمهورية كضيف شرف بدعوة من رئيس الوزراء الهندي والتي دشنت عهدًا جديدًا من العلاقات المشتركة بين البلدين بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي على تحويل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أشاد اللواء هشام آمنة، بنتائج الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائى والتي تعبر جميعها عن عمق العلاقة الثنائية وتقدير الهند لزعيم مصر والنجاحات التي حققها في قيادة الدولة المصرية، مشيدًا بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال تقديم المنح التدريبية في مجالات التنمية المحلية واللامركزية.

كما عرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمبادرة أيادي مصر، لتطوير ودعم الحرف التراثية والحرفية واليدوية بالمحافظات والحفاظ عليها من الاندثار ودعم صغار المنتجين من الشباب والفتيات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتلك المبادرة وتنمية المهارات لكل الحرفيين وصغار الصناع والمنتجين العاملين في الحرف اليدوية والتراثية، معربًا عن أمله في وجود تعاون مشترك بين الوزارة والجانب الهندي في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة في ظل تشابه تلك المجالات في البلدين.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة المصرية بمحافظات صعيد مصر في سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا بالتعاون مع البنك الدولي يدعم ويطور ويشجع التكتلات الاقتصادية الموجودة في محافظات الصعيد مثل التلى والفخار والسجاد والرومان وغيرها من الصناعات.

ومن جانبه قدم سفير الهند بالقاهرة الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على استقباله اليوم على رأس وفد من السفارة، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار خلال الفترة الحالية، وأكد على اهتمام جمهورية الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس.

وأشار أجيت جوبتيه إلى أهمية الزيارة التاريخية والمهمة التي أجراها الرئيس السيسى إلى الهند والتي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين البلدين كما أنها المرة الأولى التي يتم دعوة رئيس مصري كضيف شرف يشارك في الاحتفالات الهندية واللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبه ورجال الأعمال في الهند، مشيرًا إلى القرار الهام الذي اتخذته قيادة البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تشهد العلاقات الثنائية تقدمًا بخطي ملموسة على أرض الواقع.

وقال أجيت جوبتيه، إن الفترة الحالية تشهد لقاءات مكثفة بين سفارة الهند والوزراء المعنيين في الحكومة المصرية لدعم الشراكة وتفعيل آليات التعاون الجديدة بين البلدين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار سفير الهند، إلى وجود تشابه كبير في طبيعة السكان والمناطق الريفية والصناعات اليدوية والحرفية في مصر والهند حيث يمثل الشباب عدد كبير من السكان في الدولتين وتعمل كلا البلدين على خلق فرص عمل للشباب وتشجيع الحرف اليدوية وربطها بالأسواق الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى وجود بعض الصناعات والحرف المتنوعة في الهند والتي تتشابه مع القاهرة مثل الرخام والنحاس والفضة والورق المخرف والخشب وغيرها، مؤكدًا سعى الحكومة الهندية إلى الحفاظ على تلك الصناعات والحرف من الاندثار ودعمها وتطويرها والمساعدة في تسويقها.

سفير الهند يطلب زيارة قرى حياة كريمة

كما طلب سفير الهند بالقاهرة زيارة لبعض القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري للتعرف المشروعات والإنجازات التي شهدتها تلك القرى.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والمناقشات بين الجانبين لإعداد خطة عمل مقترحة للموضوعات والملفات التي تم مناقشتها وبحثها في اللقاء والبدء في تنفيذها خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتوفير الخبرات الهندية في العديد من مجالات العمل الخاصة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية.