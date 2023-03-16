أمطار والحرارة تنخفض لـ20 درجة.. ”الأرصاد” توضح طقس الساعات المُقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 06:29 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وخلال تصريحات عبر "القناة الأولى" أوضحت أن هناك ارتفاعا متوقعا اليوم فى درجات الحرارة، ما بين درجتين وثلاث درجات، مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وتابعت: "يومي السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية ويكون هناك ارتفاع فى نسبة سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة التى ستصل لـ 20 درجة".

واختتمت غانم: "البلاد تشهد شبورة مائية فى الساعات الصباحية، ودرجة الحرارة غدًا ستكون مثل اليوم، ولذلك نؤكد أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية".