محافظ القاهرة يشهد حفل ختام فعاليات أسبوع المياه بالأسمرات

جدة - نرمين السيد - وثمن محافظ القاهرة، دور شركتى مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة فى التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة حلها موجها الشكر لكل العاملين بالشركتين.

وأثنى محافظ القاهرة، على جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيل لتوعية كل فئات المجتمع بأهمية المحافظة على المياه من خلال العديد من الفعاليات، بالإضافة إلى النشاط المتنوع لرفع مستوى الوعى المائى لدى الجميع من خلال تنظيم زيارة الطلبة والطالبات من مدارس تحيا مصر لمحطة مياه الروضة للتعرف على مراحل تنقية المياه.

وتابع أن ذلك يأتى إلى جانب عقد ورش الرسم والتلوين لأطفال الأسمرات، والقوافل المائية لأعمال الصيانة والمعامل المتنقلة لرفع العينات من المنازل للتأكيد على سلامة وجودة المياه، بالإضافة إلى الجهد الذى بذلته منطقة وعظ الأزهر والكنيسة المصرية بالقاهرة فى هذا الصدد، وغير ذلك من الفعاليات المتنوعة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية وضعت نصب عينها موضوع الحفاظ على المياه لأهميته البالغة، مؤكدا سعى الدولة إلى بذل كل الجهود لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والصرف الصحى وإعادة استخدامها.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال الحفل نماذج لأحدث المعدات الموجودة بشركة مياه القاهرة، كما كرم المشاركين بالحملة من التنفيذين وأطفال الأسمرات.

حضر الحفل جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن الحملة تمت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الأسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الاسمرات - مديرية الاوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى - دور العبادة).

وتضمنت الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.

كما تضمنت الأنشطة عقد دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية تم خلالها تقديم جميع الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة، إلى جانب تعريف سكان وأهالى منطقة الأسمرات بأنشطة وفعاليات الحملة من خلال حملة طرق الأبواب.