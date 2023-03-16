عقد مشاورات ثنائية بين مصر وبريطانيا حول عدد من القضايا الإفريقية المهمة

ضمت المشاورات مشاركة واسعة من قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الإفريقى والجوانب المتعلقة بالتعاون والتنمية فى القارة الإفريقية.
وركزت النقاشات على عدد من القضايا المهمة التى تقع محل اهتمام الجانبين فى إفريقيا وجهود حفظ استقرارها، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه.
كما استعرضا الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبى فى الوقت الحالى، إذ أكد الجانب المصرى على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصرى بأكمله.
وتناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون فى القارة الإفريقية، فى ضوء الدور المحورى لمصر لحفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمى، وكذا الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لاحتياجات القارة.
وشهد الاجتماع عرض الرؤية البريطانية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق الاستقرار فى مختلف ربوع القارة، وتناول الجانبان أيضا سبل إقامة تعاون ثلاثى فى أفريقيا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرقت النقاشات أيضا إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين، فيما يتعلق بقضايا المناخ آخذا فى الاعتبار التداعيات الناجمة عن التغير المناخى واحتياجات القارة فى هذا الصدد، باعتباره القضية التى ركزت عليها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 التى عقدت فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.
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