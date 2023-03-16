مدبولى: تأسيس مصانع ألياف ضوئية محليا ساهم فى عدم استيرادها بالدولار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه أجرى جولة تفقدية لمصنعين تخصصا فى إنتاج منتج "الألياف الضوئية"، مضيفًا أنَّ المصنعين ساهما فى إنتاج هذه الألياف بشكل محلى وعدم استيرادها من الخارج بـ "الدلاور".





وأضاف "مدبولى" فى كلمته على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنَّ إنشاء هذه المصانع داخل مصر بسبب حجم المشروعات والطلب الكبير الذى ظهرداخل الدولة المصرية، وذكر أنَّ هناك عددًا من المصانع قررت العمل فى مصر وهناك مصانع نقلت بالكامل من الصين إلى مصر. تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركة بنيه لتصنيع الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستمع مدبولي لشرح حول آليات عمل المصنع الذي يقام على مساحة المشروع 40 ألف متر مربع بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج تصل لنحو 500 مليون جنيه، بحجم طاقة إنتاجية ستبلغ 60 ألف كم كابل بما يمثل أربعة ملايين كيلومترات من الألياف الضوئية.

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