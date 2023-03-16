«التعليم» تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2024

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/2023، ابتداء من مساء الخميس الموافق 16 مارس 2023 ولمدة 15 يوما، إلكترونيا.





ويكون التقديم عبر الرابط التالى https://ejsadm.moe.gov.e

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى لها، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى: مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم رياض أطفال، معلم (Math) ابتدائى، معلم (Science) ابتدائى، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية.

وتابعت: يأتى ذلك إلى جانب معلم دراسات اجتماعية، معلم تربية بدنية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، أخصائى نفسى، أخصائى اجتماعى، أمين مكتبة، معلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فنى.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلى فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

يذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى الجديد 2024/2023، سيبلغ 51 مدرسة داخل 26 محافظة.

وللاطلاع على التفاصيل يمكن الاطلاع على المرفق التالى: