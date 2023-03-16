أول سيدة ديليفرى بالدقهلية.. آية تكسب قوت طفلتيها من توصيل الطلبات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بين عشية وضحاها وجدت "آية" نفسها فى مواجهة حياة مظلمة، أجبرتها عليها ظروف اجتماعية قاسية، فبات لزامًا أن تستجمع قوتها وتخوض معركة صعبة لكسب قوت طفلتيها، وكسرت المألوف وأصبحت أول سيدة ديليفرى فى محافظة الدقهلية.





وجه ملائكى تزينه ابتسامة بريئة، وعينان يملئهما تحدٍ وعناد، شاهدتان على صعاب كثيرة واجهت الفتاة الثلاثينية، وأجبرتها على خوض رحلة البحث عن لقمة عيش حلال وهى فى الخامسة عشرة من عمرها.

عملت آية يسرى أو "يوكا" كما تُعرف، فى مهن مختلفة لتوفير قوت يومها ومساعدة أسرتها، حتى توفى والديها، وتزوجت وانفصلت قبل 8 سنوات، لتجد نفسها أبًا وأمًا لطفلتين تركهما طليقها ورفض الإنفاق عليهما.

الالتزامات الأسرية دفعت آية صاحبة ال31 عامًا، للبحث عن عمل قريب من منزلها لتتمكن من رعاية طفلتيها، لكنها لم تجد سوى مصنعًا بعيدًا عنها، وترشيدًا لنفقات الانتقالات اشترت دراجة بخارية، وبعد سنوات ومع زيادة الحمل اضطرت للبحث عن عمل ثان، حتى اقترحت عليها صديقتها استغلال الموتوسيكل فى توصيل الطلبات للمنازل.

فى البداية رفضت آية الفكرة خوفًا من صعوبة المهنة، وكونها حكرًا للرجال وتحتاج لمجهود بدنى كبير، فضلًا عن تعارضها مع أوقات عملها، إلا أن ثقل الحمل والضغوط المادية التى كانت تعيشها بمفردها يوميًا دفعتها لقبول الأمر، وحددت مسارًا خاصًا بها.

خلقت الفتاة الثلاثينية سوق عمل حددت زبائنه فى البداية من السيدات فقط، وعملت على توصيل كافة الطلبات ما بين احتياجات السوق ومستلزمات الصيدلية وغيرها من احتياجات المنزل فى نطاق محل إقامتها بمدينة جمصة، واختارت المسنات أو غير القادرات على النزول لقضاء احتياجاتهن اليومية.

ومع الوقت اتسع نشاطها، وأصبحت توصل الطلبيات بين المحال التجارية وبعضها أو منها إلى الزبائن بالمنازل، وبسبب صعوبة الظروف الاقتصادية امتد عملها خارج محل إقامتها، وباتت توصل طلبات الزبائن للقرى والمدن المجاورة.

صعوبات ومضايقات ذكورية واجهت يوكا فى بداية عملها، لكنها فرضت على الجميع احترامها وتقبلها، وارتدت ثوب الرجال من أجل توفير حياة كريمة لصغيرتيها.

تستثمر أول سيدة ديليفرى بالدقهلية فى أسرتها الصغيرة، فبجانب انشغالها بعملها لم تنس أمومتها، وتوفر لطفلتيها معيشة هادئة، وتذاكر لهما دروسهما، كما تخصص وقتًا للترفيه لتعوضهما عن قسوة الظروف التى يعيشونها.

حياة كريمة مستقرة وتعليم جيد للطفلتين هما هدف آية الذى تسعى لتحقيقه، ودفتها التى تتوجه لها بدراجتها الصغيرة بهمة ونشاط مع كل طلعة شمس، متشبثة بأى فرصة تمنحها رزق حلال.