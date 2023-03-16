رئيس الوزراء: محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة تساوى 3 أضعاف السد العالى

وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة يساوى 3 أضعاف السد العالى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن السد العالى تم تنفيذه فى خلال 10 سنوات، أما محطة الدلتا الجديدة فسننتهى منها خلال 3 سنوات فقط.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح عددًا من المشروعات، خلال جولته اليوم الخميس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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