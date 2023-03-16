رئيس الوزراء: محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة تساوى 3 أضعاف السد العالى

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الدلتا الجديدة، قائلًا: "محطة المعالجة والمشروع نفسه والخطوط الناقلة ومحطات الرفع اللى احنا بنعملها دى لوحدها مشروع هندسى كبير".





وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة يساوى 3 أضعاف السد العالى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن السد العالى تم تنفيذه فى خلال 10 سنوات، أما محطة الدلتا الجديدة فسننتهى منها خلال 3 سنوات فقط.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح عددًا من المشروعات، خلال جولته اليوم الخميس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.