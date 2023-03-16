سفراء دولة التلاوة .. رمضان بأصوات مصریة من مختلف أنحاء العالم على قناة الناس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 05:24 مساءً - تحت شعار "سفراء دولة التلاوة حول العالم" تستعد قناة الناس من بداية شهر رمضان، لنقل شعائر الصلاة من مختلف انحاء العالم بأصوات مصرية عن طريق مبتعثي وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة ، ومنهم القارئ الدكتور احمد نعينع من الجزائر ، الشيخ احمد تميم المراغي من دولة المالديف، الشيخ هاني الحسيني من نيويورك في امريكا، الشيخ كارم الحريري في ألمانيا، الشيخ محمود رمضان الليثي في البرازيل.

ذلك بجانب نقل محاضرات دينية للخطباء والعلماء المصريين لكل الجنسيات في العالم، ومنهم على سبيل المثال: الشيخ سعيد مصطفى من النمسا، الشيخ وليد كامل الفقي من كولومبيا ، الشيخ محمد عبدالله باهي من ايطاليا، الشيخ فوزي عبدالمقصود من سويسرا، الشيخ ابو بكر سليمان من لندن، الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي من اليابان والشيخ رفاعي زلط من استرليا.