وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القبرصي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 05:23 مساءً - أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، مع كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص الجديد، وهنأه على توليه مهام منصبه في إطار التشكيل الوزاري للحكومة القبرصية الجديدة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلديّن، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المُشترك فيما بينهم.



وأضاف أبو زيد: كما تطرق الوزيران إلى مُجمل الملفات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب سامح شكري عن التطلع لاستقبال الوزير القبرصي في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.