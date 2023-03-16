التموين ترجئ ديون المخابز بمناسبة شهر رمضان 2023

جدة - نرمين السيد - وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، بأنَّ التوجيه الوزارى يأتى متزامنًا مع حلول شهر ‏رمضان المبارك للتخفيف على أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط فى ‏العمل.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أنَّ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏قد وجَّه بعمل المخابز فى شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحًا ‏حتى الساعة الخامسة مساءً، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء ‏على طلبهم بالعمل فى الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً ‏لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال ‏اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.

وأضاف معاون الوزير أنَّ توجيه الدكتور على المصيلحى، قد شمل أيضا تكثيف الحملات ‏الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز ‏بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلى تكثيف الرقابة ‏على المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار ‏المقررة إضافة إلى متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع ‏وأسعارها بالأسواق وجودة السلع أيضا، وكذلك فروع الجملة ‏والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ‏ومعارض أهلًا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من ‏مثيلاتها بالسوق المحلى.

وأكد معاون الوزير أنَّ الدكتور على المصيلحى ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجَّه مديريات التموين بتشديد ‏الرقابة على مستودعات اسطوانات الغاز ومتابعة توافرها وإنشاء ‏غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية واخرى فرعية بكل إدارة ‏تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا ‏بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك وإثنائه.