التموين ترجئ ديون المخابز بمناسبة شهر رمضان 2023

جدة - نرمين السيد - وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، بأنَّ التوجيه الوزارى يأتى متزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك للتخفيف على أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط فى العمل.
وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أنَّ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجَّه بعمل المخابز فى شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء على طلبهم بالعمل فى الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.
وأضاف معاون الوزير أنَّ توجيه الدكتور على المصيلحى، قد شمل أيضا تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة إضافة إلى متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وأسعارها بالأسواق وجودة السلع أيضا، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومعارض أهلًا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلى.
وأكد معاون الوزير أنَّ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجَّه مديريات التموين بتشديد الرقابة على مستودعات اسطوانات الغاز ومتابعة توافرها وإنشاء غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية واخرى فرعية بكل إدارة تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك وإثنائه.
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