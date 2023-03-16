مدبولى: مصر تستهدف 15 مليون سائح فى 2023

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّ مصر تستهدف 15 مليون سائح فى 2023 بزيادة 3.2 مليون سائح عن العام السابق الذى وصل عدد السائحين الذين زاروا مصر إلى 11.7 مليون سائح.





وأضاف "مدبولى" فى كلمته على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنَّ مصر زادت فى 40 عاما أكثر من 60 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تعالج 10% من حصتها من نهر النيل، موضحا أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة هو 3 أضعاف السد العالى ويتم تنفيذه فى 3 سنوات، موضحا أن هناك تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألا نترك نقطة مياه إلا ونعيد الاستفادة منها. تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شركة بنيه لتصنيع الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستمع مدبولي لشرح حول آليات عمل المصنع الذي يقام على مساحة المشروع 40 ألف متر مربع بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج تصل لنحو 500 مليون جنيه، بحجم طاقة إنتاجية ستبلغ 60 ألف كم كابل بما يمثل أربعة ملايين كيلومترات من الألياف الضوئية.

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