مدبولى: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذا جهدا كبيرا لجذب الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" فى كلمته على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنَّ قطاعات الصناعة والزراعة كانت على قمةأولويات الدولة المصرية الفترة السابقة، لكن أى مشروع يحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات لبدء مرحلة العمل.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح معمل الفحص للحجر الزراعى بميناء العين السخنة، وذلك في إطار زيارته اليوم للميناء.
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