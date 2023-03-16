عاجل- رئيس الوزراء: الدولة المصرية تعمل بدأب شديد جدًا لتشجيع الصناعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل بدأب شديد جدًا لتشجيع الصناعة سواء عن طريق الحوافز أو الإعفاءات أو إجراءات تيسير للحصول على الأراضى والرخص، أو الرخصة الذهبية، موضحًا: "كل ده الدولة بتعمله علشان حاطة قدامها فاتورة الإستيراد، وإزاى أكسرها وإزاى أزود صادراتى وأعظم من العائد بتاعها".





وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس: "المشكلة الحقيقة التى تواجه الصناعة، وهى إن كل حاجة محتاجة وقت علشان تظهر، يعنى إحنا لازم يكون عندنا من الصبر إن إحنا نشوف هذه المصانع بتاخد وقتها لغاية ما تظهر على الأرض". وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح عددًا من المشروعات، خلال جولته اليوم الخميس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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