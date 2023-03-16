وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات مؤتمر مستشفى مصر للطيران الطبى الأول

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن إقامة شراكة حقيقية مع كل القوى المنوطة بالقطاع الصحى من أجهزة الدولة المختلفة، أصبح ضرورة ملحة فى تطوير وتشجيع هذا التعاون مع كل المهتمين بالمجال الطبى وبالصحة العامة طالما يخدم المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر العلمى الطبى الأول الذى تنظمه مستشفى مصر للطيران، تحت شعار "خدمات طبية لحياة أفضل"، بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء مستشفى مصر للطيران.

حضر الفاعليات محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صلاح رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، وعدد من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، وبعض الكوادر الطبية البارزة، وقيادات مصر للطيران، بأحد فنادق القاهرة.

وتابع أن مستشفى مصر للطيران ساهمت فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بمعايير ذات جودة صحية كجزء أصيل من المنظومة الطبية فى جمهورية مصر العربية.

وأشاد بدورها فى الحملة القومية التى نفذتها الدولة للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث استطاعت المستشفى تطعيم جميع أفراد ركاب مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية بمختلف مواقع العمل، حرصا على سلامتهم وسلامة الركاب.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من أهم الركائز التقنية فى تحقيق استراتيجية "الصحة الواحدة".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق هذا المبدأ الذى يستهدف صحة الإنسان، والذى له أثرا مباشرا على اقتصاد المجتمع، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ولفت إلى أن البحث العلمى ساهم فى إعداد برامج يتم تنفيذها من خلال مؤسسات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع الجامعات والهيئات البحثية المحلية والدولية، بحيث يكون لها عائد مباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض بل وتقديم العلاجات المناسبة وتقديم الدليل العلمى للمكافحة والعلاج.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير على التعاون المثمر والبناء مع مستشفى مصر للطيران، معربا عن أمله فى استمرار مساهمات المستشفى فى دعم وتطوير القطاع الطبى كجزء أساسى من المنظومة الطبية، مؤكدا على تقديم كل الدعم من جانبنا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من رؤساء مجالس مصر للطيران السابقين خلال فعاليات المؤتمر.

يذكر أنه تم إنشاء القطاع الطبى لشركة مصر للطيران عام 1983، وتضم المستشفى معامل متميزة فى مجال التحاليل الطبية، وقسم الأشعة، ووحدة الأشعة التداخلية، والرعايات المركزة، وقسم طب وجراحة العيون، ووحدة قسطرة القلب، وقسم جراحات القلب والصدر والجراحات المتقدمة وغيرها.