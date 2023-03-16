اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائى المصرى تعقد اجتماعها الدورى

جدة - نرمين السيد - حضر الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ِوباقى أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك عدد من المختصين بهيئة الدواء المصرية.

تناول الاجتماع أهم مستجدات التعاون الدولى مع دساتير الأدوية العالمية، كذلك أبرز ما جاء فى مؤتمر دستور الأدوية الأمريكى بالقاهرة.

شهد الاجتماع متابعة أعمال التحول الرقمى، وتدشين قاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائى المصرى، كذلك مناقشة الخدمات الاستشارية التى سيتم تقديمها عن طريق الدستور الدوائى المصرى لدعم قطاع الصناعة بمصر.

يأتى هذا فى إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الداعمة لسوق الدواء.