مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من محافظة السويس (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمر صحفى بمحافظة السويس.



جدة - نرمين السيد - يعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمر صحفى بمحافظة السويس. ويذاع المؤتمر الصحفى على الهواء مباشرة، على هامش تفقد دكتور مصطفى مدبولى عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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