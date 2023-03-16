عاجل- مدبولى: الدولة حريصة على تشجيع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" فى كلمته على هامش تفقده عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنَّ هناك نوعية من الصناعات الاستراتيجية للدولة تعلم تمامًا أن القطاع الخاص غير قادر عليها على سبيل المثال مشروع " مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية" بالعين السخنة.
وذكر رئيس الوزراء أنَّه تفقد 10 مشروعات بينهم 8 مصانع جديدة بالإضافة إلى تأسيس منطقتين لوجيستيتين، مشيرًا إلى أنَّ أغلب هذه المشروعات الدولة المصرية كانت تستوردهم وتوجيه الرئيس السيسى شجَّع على توطين هذه الصناعات، مثل أجهزة الرى المحورى.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح معمل الفحص للحجر الزراعي بميناء العين السخنة، وذلك في إطار زيارته اليوم للميناء.
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