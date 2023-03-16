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نقل رحلات مصر للطيران المتجهة للرياض والدمام من مبنى المواسم لـ"الركاب رقم 3"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 04:27 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني، تغيير إقلاع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة إلى مطاري الرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية إلي مبنى الركاب رقم 3 بدلاً من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وذلك إعتبارًا من اليوم 16 مارس 2023.

 

وكانت قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلة الشركة رقم MS747 القاهرة/ أثينا عاصمة اليونان اليوم الخميس، وكذا إلغاء رحلة مصر للطيران رقمMS748 أثينا/ القاهرة في نفس اليوم، وذلك في ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار أثينا - اليونان ، والذي يفيد بتنظيم إضراب في مطار أثينا اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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