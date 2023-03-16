القوات المسلحة تنظم مهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 04:26 مساءً - إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم ، أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء / أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء أكد خلالها على إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات ، مشيراً إلى دور الجمعية فى توفير كافة التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفاناً بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته .

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين إشتملت على كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة ، وإتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية .

الجدير بالذكر أن جمعية المحاربين القدماء قد تحصلت على عدد (4) كأس ، (191) ميدالية متنوعة خلال الموسم الرياضى الماضى .

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .