تكريم مركز القاهرة الدولي من صحيفة ديلي نيوز ايجيبت لنشاطه إقليميًا ودولياً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 04:26 مساءً - تم تكريم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ضمن عدد من المؤسسات والشخصيات المصرية المتميزة في مجال عملها، وذلك في احتفالية أقامتها صحيفة ديلي نيوز إيجيبت Daily News Egypt يوم الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣.

جاء هذا التكريم تقديراً لنشاط المركز في مجال بناء القدرات في مختلف مجالات السلم والأمن في افريقيا والعالم العربي، والنقلة التي شهدها عمله في الفترة الأخيرة من حيث القيام بتنفيذ أنشطته التدريبية على أرض الواقع في الدول الإفريقية خاصة في مجال منع التطرف المؤدي للارهاب، هذا بالإضافة إلى

اتساع نطاق شراكاته الدولية وتنوعها واسهام المركز في تطوير المبادرات مثل مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP فضلا عن اضطلاعه بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC وبمهام سكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، واختياره لرئاسة الشبكة الأفريقية لمراكز السلم والأمن NETT4PEACE التي أطلقها مؤخرا الاتحاد الأفريقي.

وتسلم التكريم باسم مركز القاهرة الدولي السيد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام المركز.