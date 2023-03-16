أخبار مصرية

نقل رحلات «مصر للطيران» إلى الرياض والدمام من مبنى الرحلات الموسمية

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حنان عز الدين 2023-03-16 16:06 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "مصر للطيران" الناقل الوطنى، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس 16 مارس 2023، سيتم تغيير إقلاع رحلات مصر للطيران المُتجهة من مطار القاهرة إلى مطارى الرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مبنى الركاب رقم 3  بدلًا من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

ولمزيد من المعلومات يُمكن التواصل مع مركز اتصالات شركة مصر للطيران على الرقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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