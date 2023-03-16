نقل رحلات «مصر للطيران» إلى الرياض والدمام من مبنى الرحلات الموسمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "مصر للطيران" الناقل الوطنى، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس 16 مارس 2023، سيتم تغيير إقلاع رحلات مصر للطيران المُتجهة من مطار القاهرة إلى مطارى الرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مبنى الركاب رقم 3 بدلًا من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.





ولمزيد من المعلومات يُمكن التواصل مع مركز اتصالات شركة مصر للطيران على الرقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر.