القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

جدة - نرمين السيد - أقامت جمعية المحاربين القدماء، مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة؛ استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.





وبدأت الفاعليات بكلمة اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء، أكد خلالها اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى المجالات كافة. وأشار إلى دور الجمعية فى توفير التسهيلات لأبطال القوات المسلحة؛ عرفانا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته. وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين اشتملت على كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة. واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية. الجدير بالذكر أن جمعية المحاربين القدماء، تحصلت على 4 كؤس، و191 ميدالية متنوعة خلال الموسم الرياضى الماضى. وفى نهاية المهرجان، جرى توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

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