منح شهادات التخرج لـ120 مُتدربًا بالوحدات المُتنقلة فى البحيرة

وسلم شحاتة، شهادات إتمام التدريب لـ120 خريج من وحدات التدريب المهنى، بمهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك بحضور أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ورضا العربى، المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وعثمان عبد الرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.

وأكد الوزير، خلال تفقده الوحدات، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين بشكل عام وذوى الهمم والقدرات بشكل خاص ودمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الوزارة اعتمدت خطة تدريب للعام الحالى كثفت خلالها الدورات التدريبية للشباب بمراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المُتنقلة لتوفير برامج تدريبية مُستحدثة تتماشى مع مُتطلبات سوق العمل واحتياجاته، والتنسيق والتعاون المُشترك مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى لتشغيل خريجى تلك البرامج داخل الشركات والمصانع، وكذلك مع أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم اللازم للشباب راغبى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

وقال الوزير، أنه وجه المديريات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحثهم على بذل مزيد من الجهود لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لتحسين مستويات معيشتهم، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة.