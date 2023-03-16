رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة ”اتيكو فارما ايجيبت” للأدوية والمحاليل الطبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 03:29 مساءً - مسؤول الشركة: المصنع يستهدف إنتاج 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنوياً للسوق المحلية والتصدير.. ويتيح 1700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

خلال جولته اليوم بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع شركة "اتيكو فارما إيجيبت" للأدوية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من المهندس/ وحيد العتيق، نائب رئيس مجلس إدارة "اتيكو فارما"، الذي أوضح أن المشروع يختص بصناعة المحاليل الطبية الوريدية والأدوية ذات التقنية العالية، ويعد المشروع أول وأكبر مصنع للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تجاوزت التكلفة الاستثمارية له المليار جنيه بخلاف التوسعات الجاري تنفيذها، ويتمتع بقيمة مضافة كبيرة، حيث أن منتجاته من المحاليل الطبية الوريدية تعد منتجا دوائيا استراتيجيا.

وأضاف " العتيق " أن المصنع مُجهز بأحدث التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بشكل آلي طبقاً لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، والاشتراطات العالمية للتصنيع الجيد، ويغطي المشروع احتياجات السوق المحلية، كما توجه النسبة الأكبر من إنتاجه للتصدير إلى دول أفريقيا والكوميسا والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، بما يحقق اكتفاء ذاتيا ووفرة في العملة الأجنبية، ويزيد من حجم الصادرات المصرية.

ولفت مسئول الشركة إلى أن المصنع يقام على مساحة نحو 20 ألف م2 بالقطاع الصناعي الأول بالعين السخنة، وتصل طاقته الانتاجية السنوية إلى 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية من مختلف الأنواع والأحجام، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1200 فرصة غير مباشرة، وقد بدأ المشروع الإنتاج، اعتباراً من أبريل 2022.