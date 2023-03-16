«تحيا مصر» يطلق قافلة حماية اجتماعية بالفيوم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" قافلة تحيا مصر فى الفيوم.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم معرض دكان الفرحة لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالإضافة إلى العاملين بالخدمات المعاونة فى الجامعة، فضلا عن إطلاق قوافل حملة أبواب الخير بالمحافظة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.

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