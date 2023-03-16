الرئاسة تنشر فيديو من مشروع إنشاء محطتين للحاويات بميناءى السخنة والدخيلة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفداً من رؤساء وممثلى عدد من كبريات الشركات العالمية (الصينية والفرنسية والسويسرية) العاملة فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية.





وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتى فى أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون/ COSCO/ CMA Terminals/ MSC على إنشاء وإدارة وتشغيل، واستغلال وصيانة وإعادة تسليم، محطتين للحاويات بمينائى السخنة والدخيلة، باستثمارات تُقدر بحوالى 1,6 مليار دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، ما يمثل زيادة 50 ٪ من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات.

ونشر المتحدث الرسمى مقطع فيديو عن المشروع الذى يتم بقيادة شركة موانئ هاتشيسون.



وخلال الاجتماع عبر الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما يلمسونه من فكر متطور فى إدارة مناخ الأعمال، يهدف لتعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنية الأساسية، سواء على مستوى الموانئ البحرية، أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التى تربط بينها، وخاصة القطار الكهربائى السريع، بما يحقق التواصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى التنامى الإيجابى فى مستوى المرافق والخدمات، وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر فى جميع المجالات.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمى، فى ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة فى مجالها، وخبرات فنية وإدارية متميزة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات، الذى يُعد أكبر ممر لوجيستى متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر فى السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ويسهم فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.