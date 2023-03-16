مسؤول «اتيكو فارما» لمدبولى: نستهدف إنتاج 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية

جدة - نرمين السيد - واستمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من المهندس وحيد العتيق، نائب رئيس مجلس إدارة "اتيكو فارما"، الذى أوضح أن المشروع يختص بصناعة المحاليل الطبية الوريدية والأدوية ذات التقنية العالية، ويعد المشروع أول وأكبر مصنع للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تجاوزت التكلفة الاستثمارية له المليار جنيه بخلاف التوسعات الجارى تنفيذها، ويتمتع بقيمة مضافة كبيرة، حيث أن منتجاته من المحاليل الطبية الوريدية تعد منتجا دوائيا استراتيجيا.

وأضاف "العتيق" أن المصنع مُجهز بأحدث التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بشكل آلى طبقاً لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، والاشتراطات العالمية للتصنيع الجيد، ويغطى المشروع احتياجات السوق المحلية، كما توجه النسبة الأكبر من إنتاجه للتصدير إلى دول أفريقيا والكوميسا والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، بما يحقق اكتفاء ذاتيا ووفرة فى العملة الأجنبية، ويزيد من حجم الصادرات المصرية.

ولفت مسؤول الشركة إلى أن المصنع يقام على مساحة نحو 20 ألف م2 بالقطاع الصناعى الأول بالعين السخنة، وتصل طاقته الانتاجية السنوية إلى 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية من مختلف الأنواع والأحجام، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1200 فرصة غير مباشرة، وقد بدأ المشروع الإنتاج، اعتباراً من أبريل 2022.