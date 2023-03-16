مدبولى يشهد افتتاح مشروع «كادمار انترناشيونال للنقل الدولى» بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة "كادمار انترناشيونال للنقل الدولي واللوجيستيات"، خلال جولته اليوم بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس مدحت القاضى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كادمار"، الذى أوضح أن المشروع يُعد منصة لوجستية لتداول الحاويات والبضائع والسيارات، وتجهيز البضائع للتصدير، وكذا منصة مخصصة للصناعات الغذائية بغرض التصدير.

وأكد "القاضى" أن المشروع انطلق فى توقيت مبكر عن موعده المقرر، نتيجة الدور الإيجابى الذى تقوم به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفضل دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه فى تكرار نموذج المنطقة الاقتصادية فى أقاليم أخرى بمصر، بما تتيحه من بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيعها على التوسع.

وأضاف أن المشروع يشغل مساحة تصل إلى 21488 م2 للمرحلتين الأولى والثانية، بإجمالى تكلفة استثمارية 20 مليون دولار للمرحلتين، ويستوعب المشروع كمرحلة أولى عدد 5 آلاف حاوية مكافئة، و 2500 بالتة بضائع، ويوفر المشروع نحو 105 من العمالة المباشرة، و 100 من العمالة غير المباشرة، بالمرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يصل اجمالى مساحة المشروع بعد اكتمال مراحله لنحو 109 آلاف م2، لتكون تكلفته الاستثمارية الإجمالية 35 مليون دولار، وحجم العمالة به نحو 500 مباشرة وغير مباشرة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كادمار، إلى أن المشروع يمثل منصة متخصصة تعمل كوسيط بين الموانئ البحرية والجوية، والأسواق المحلية، ومناطق التوزيع، والمناطق الصناعية، لافتاً إلى أن كل ميناء يحتاج إلى ظهير لوجستى مثل هذه المنصة.

وأضاف أن المشروع يحقق العديد من العوائد الاقتصادية، ويوازى مشروعات ضخمة فى مناطق أخرى من العالم، حيث يقلل وقت الانتظار فى الموانئ، وكذا التكلفة اللوجستية بصفة عامة، كما يستخدم الطاقة الشمسية، ويسهم فى خفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون بنسبة 40%، كبعد بيئى مهم للغاية، كما يتيح لأصحاب البضائع متابعة بضائعهم من خلال أنظمة متطورة.