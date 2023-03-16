أكبر حدث خيرى بمصر.. تفاصيل احتفالية التحالف الوطنى ضمن «كتف فى كتف» غدا

جدة - نرمين السيد - ينظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، غدا الجمعة، احتفالية جماهيرية كبرى يشارك بها أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطنى ضمن مبادرة "كتف فى كتف"؛ احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها فى جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.





يأتى ذلك فى احتفالية هى الأكبر من نوعها ينظمها التحالف، ويشارك بها جميع مؤسساته، البالغ عددها 33 كيانا تنمويا يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما يأتى ذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" وهى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ليقدم نموذجا جديدا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذى يعكس مدى ترابط الشعب المصرى، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعى بين أفراده، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطى جميع المحافظات، فضلا عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين، بمشاركة متطوعى التحالف الوطنى بجميع ربوع الجمهورية.

ومع انطلاق المبادرة فى استاد القاهرة، تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطنى للإعلان عن إشارة البدء، بجميع المحافظات؛ لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا والتأكيد على أن المصريين دائما "كتف فى كتف".

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تأتى نتاجا لإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى التنمية، الأمر الذى بات جليا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن، وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولا لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى التاريخ "كتف فى كتف".