إحباط تهريب 644 كرتونة أدوية بشرية بـ6 ملايين جنيه بجمرك العاشر|صور 

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جاء ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بإحكام الرقابة، وفى أثناء مرور مدير عام المستودعات لتفقد سير العمل، لحظة كشف البيان الجمركى رقم 7551 جمرك العاشر، باسم شركة "ش. ا"، المشمول أعشاب طبية، لاحظ وجود كثافات مختلفة، وأمر بتشكيل لجنة جمركية لكشف جميع المشمول، وتبين وجود 644 كرتونة أدوية مخفية للتهرب من عرض السياسات الدوائية.
وجرى إخطار الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بالأمر.
وبدوره أمر رشدى، بعمل محضر جمركى، وجرى عمل محضر جمركى رقم 1 لسنة 2023، وقدرت الرسوم الجمركية 6 ملايين جنيه.
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